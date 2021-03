Con Paolo Giordano, giornalista de «Il Giornale», decano del Festival di Sanremo, abbiamo cercato di capire se questo Festival di emergenza, se così vogliamo chiamarlo, sta funzionando o meno. I dati auditel, dopo la prima serata, sembrano confermare qualche difficoltà e anche alcune gag sul palco, complice la mancanza del pubblico in sala, sono riuscite a metà. «Quest’anno, paradossalmente, manca il contorno negativo» afferma Giordano, riferendosi all’assenza del grande ospite internazionale. «Quando non c’è niente di cui lamentarsi, è facile lamentarsi con Sanremo». Fra i numeri riusciti c’è sicuramente quello che ha coinvolto direttamente Giordano, il primo a telefonare quando Fiorello – con smartphone in mano – ha coinvolto il pubblico a casa ricevendo telefonate da Claudio Santamaria, Gianni Morandi, Mara Venier, Antonio Cabrini e Jovanotti