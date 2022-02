Ohibò, da una parte Stati Uniti e Russia sono ai minimi storici. Rapporti così tesi, mormorano i vecchi, non si vedevano dalla crisi missilistica cubana. Correva l’anno 1962 e il mondo, per svariati giorni, visse l’incubo di una possibile e imminente guerra nucleare. Hai detto poco. Ora, beh, a tenere banco è il dossier ucraino e il balletto «arrivano i russi, non arrivano i russi». Appelli alla de-escalation e promesse si mischiano a rapporti di intelligence. La confusione, ad oggi, regna sovrana.

Dall’altra, però, c’è una parte di Russia che ha appena chiesto l’aiuto degli americani. Anzi, di un americano. Nientepopodimeno che Quentin Tarantino. È tutto vero, come testimonia un recente articolo del Moscow Times. I residenti di una cittadina nei pressi di Mosca, Kasimov, hanno lanciato un SOS...