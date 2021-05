Oggigiorno la data del 4 maggio viene usata dai fan di tutto il mondo per celebrare la cultura legata alla saga di Guerre stellari, a causa dell’assonanza, in inglese, tra «May the 4th» («il 4 maggio») e «May the force be with you», «Che la Forza sia con te». Eppure la frase «May the 4th be with you», al momento della sua prima apparizione, non aveva nulla a che vedere con Star Wars, George Lucas, Jedi o Sith. Sebbene il primo film di Star Wars - Guerre stellari, Una nuova speranza - fosse già stato diffuso da un paio d’anni, la prima volta che la frase fece la sua comparsa, con il riferimento alla data del 4 maggio, fu quando Margaret Thacher divenne Primo ministro nel Regno Unito. In quell’occasione, il 4 maggio 1979, il suo partito pubblicò sul London Evening News un messaggio di auguri che recitava appunto: «May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations».