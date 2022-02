È partito con il piede giusto il 72. Festival della canzone italiana, il terzo di un’era Amadeus che, nonostante le smentite del diretto interessato, ha le carte in regola per durare ancora a lungo. Ossia con una scaletta abbastanza snella, molto spazio dedicato alla musica e spazi di animazione concentrati ed affidati totalmente alla verve improvvisativa di un Fiorello autodefinitosi «il booster dell’intrattenimento» (visto che quella di quest’anno è la sua terza, consecutiva dose sanremese) e in grado di tirare fuori dal proprio cilindro sempre un qualcosa in grado di ammaliare il pubblico. Questa sera lo ha fatto con un’entrata in scena in stile Matrix: cappotto in pelle nero, occhiali neri e in mano un termometro elettronico brandito a mo’ di pistola con il quale ha iniziato a misurare...