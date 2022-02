A dispetto del calendario è un’aria da primavera quella che si respira in questi giorni a Sanremo. E non parliamo solo della temperatura mite che invoglia a riporre negli armadi cappotti e sciarpe (peraltro poco utilizzati anche da noi in questo inverno davvero anomalo), ma anche dell’atmosfera che si respira nelle strade e nelle piazze della città ligure che, dopo un anno sostanzialmente di clausura, sta tornando a vivere con spirito leggero e propositivo quella che da oltre settant’anni è per lei la settimana più importante dell’anno: quella del Festival della canzone italiana che da stasera a sabato si ripropone nella sua veste migliore. Che significa non solo musica e spettacolo all’interno di un Teatro Ariston pronto ad accogliere nuovamente il pubblico dopo un’edizione a porte chiuse, ma allegria e spensieratezza pure nelle vie e nelle piazze del centro che, pur non riproponendo il «circo» delle ultime edizioni pre-COVID (quando ogni angolo della città si trasformava in una sorta di palcoscenico a beneficio di telecamere e curiosi), è tornato ad affollarsi di quella strana umanità che è parte integrante e fondamentale della rassegna fatta di affaccendati addetti ai lavori che corrono a destra e a manca, appassionati di musica italiana a caccia dei propri beniamini, turisti e semplici curiosi che, pur nel rispetto delle severe norme antipandemiche ancora in vigore, hanno già da domenica iniziato ad affluire in Riviera attirati da quel «bisogno di evasione» e dal «desiderio di unione» che ieri, davanti ai giornalisti, il direttore artistico e presentatore Amadeus ha indicato come il «mandato» della 72. edizione del Festival. «Se l’anno scorso siamo andati in una direzione molto coraggiosa, anche musicalmente, quest’anno le canzoni rincorrono i nostri bisogni primari», gli ha fatto eco il direttore di Rai1 Stefano Coletta, «ossia la voglia di innamorarci, di leggerezza, di danzare, di incontrarci. Gran parte dei brani in gara segnerà questo tempo difficile che cerca disimpegno».