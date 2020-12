Ma che gran romantici questi svizzeri! Si esce stravolti da una sorta di Sturm und Drang dell’animo dalla coinvolgente mostra sul Romanticismo in Svizzera che col titolo evocativo Wild at heart (o Im Herzen wild che dir si voglia) il monumentale Kunsthaus di Zurigo ha allestito in pompa magna per questo inverno a dispetto di scontenti, mascherine e pandemie. D’altronde se tutti ricordiamo la rivoluzione romantica che conquistò l’Europa in tutte le sue declinazioni culturali fin dalla fine del Settecento reagendo alle rigide sicurezze del «buon gusto» codificato del razionalismo e del classicismo accademico come qualcosa di particolarmente tedesco, inglese e poi francese e italiano sarebbe ingiusto dimenticare come il Paese nel cuore delle Alpi (con tutto quello che ne consegue) cioè la nostra...