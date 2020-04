Honor Blackman è scomparsa a 94 anni. L’attrice inglese era famosa soprattutto per il ruolo di Pussy Galore in Agente 007 - Missione Goldfinger (Goldfinger) del 1964 e terzo film della serie ufficiale di James Bond, nonché il primo 007 a vincere un Oscar per i migliori effetti sonori.

Secondo quanto fatto sapere dalla famiglia, la Blackman è morta per cause naturali. «È con grande tristezza - si legge in un comunicato - che annunciamo la morte di Honor Blackman, 94 anni. È morta in pace per cause naturali nella sua casa a Lewes in Sussex, circondata dalla sua famiglia».