La Preston, che ha recitato in film di successo come Jerry Maguire o Twins, aveva 57 anni. «L’amore e la vita di Kelly - scrive ancora l’attore - saranno sempre ricordati. Mi prenderò un po’ di tempo per essere presente per i miei figli che hanno perso la madre, quindi perdonatemi in anticipo se non ci sentiremo per un un po’».