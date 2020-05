È morta l’attrice palermitana Ileana Rigano, protagonista di tante opere teatrali di successo come «La Governante» o «Per favore non svegliate la signora», per arrivare dal 1974 in poi alla lunga collaborazione con il Teatro Stabile di Catania, lavorando a fianco di Turi Ferro e Ida Carrara ma anche di tanti altri celebri colleghi. La notizia della morte è stata data dalla famiglia.