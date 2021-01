Alain Delon lasciò Romy Schneider per sposarla nell’agosto 1964, la coppia si trasferì poi a Los Angeles dove nacque Anthony. Ma il fantasma della Schneider fu sempre presente nella relazione fra i due: «Alain - disse in un’intervista Nathalie - non mi parlava mai di lei ma di tanto in tanto vedevo nel suo sguardo un’ombra di tristezza».