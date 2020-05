Di padre irlandese e madre inglese, Sloan ha lasciato l’Inghilterra all’età di 16 anni e ha viaggiato per l’Europa come cantante e chitarrista. Nel 1990 è approdato in Italia e, prima di diventare autore e attore comico, aveva anche fondato un gruppo rock, i The Max, dei quali era il frontman. La band, raccontava lo stesso Sloan sul proprio sito web, è rimasta attiva fino al 2000, quando è nata sua figlia. Momento in cui decide di interrompere il suo tour e dedicarsi in Italia all’insegnamento della lingua inglese proponendo un proprio metodo, nel quale gioca un ruolo determinante la componente ludica. Nel 2011 ha fondato la sua prima scuola, John Peter Sloan - la Scuola, a Milano e nel 2013 ha aperto una seconda sede a Roma, e poi in Sicilia, a Menfi.