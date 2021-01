Alexi Laiho, frontman della band death metal finlandese Children of Bodom fino al 2019, è morto all’età di 41 anni. I suoi compagni nel suo attuale gruppo, Bodom After Midnight, hanno annunciato la notizia, scrivendo sui social media: «È con il cuore pesante e grande tristezza che dobbiamo annunciare la scomparsa di Alexi Laiho. Siamo assolutamente devastati e affranti per l’improvvisa perdita del nostro caro amico e membro della band». In un comunicato stampa è stato spiegato che il musicista «aveva sofferto negli ultimi anni di problemi di salute».