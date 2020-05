È morto Christo, aveva 84 anni. L’artista, che nel 2016 aveva realizzato l’opera The Floating Piers nelle acque del Lago d’Iseo, è scomparso per cause naturali a New York City.

L’annuncio è stato dato dalla pagina Facebook Christo and Jeanne-Claude Official.

Christo Vladimirov Javacheff, questo il suo nome completo, «ha vissuto una vita piena, in cui non solo ha sognato ciò che sembrava impossibile, ma lo ha realizzato - si legge nell’annuncio -. Il lavoro di Christo e Jeanne-Claude ha unito le persone facendo condividere loro esperienze in tutto il mondo, la loro opera vive nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Christo e Jeanne-Claude hanno sempre voluto che i loro lavori ancora in fase di realizzazione fossero portati avanti anche dopo la loro morte. Per volontà di Christo, «L’Arco di Trionfo impacchettato» a Parigi, Francia, resta in programma dal 18 settembre al 3 ottobre 2021».