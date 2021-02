È morto Dustin Diamond, attore protagonista di alcune serie tv anni Novanta, tra cui la celebre Bayside School, andata in onda tra il 1989 e il 1993. L’attore, che si è spento all’età di 44 anni, era malato da qualche tempo: stava combattendo contro un cancro ai polmoni al quarto stadio. A metà gennaio era stato ricoverato in un ospedale in Florida a causa di forti dolori in tutto il corpo e uno stato di ansia generalizzato.