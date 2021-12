A quasi 104 anni è morto Emil Ramsauer, musicista di Thun (BE) noto al grande pubblico come contrabbassista della band «Takasa», che ha rappresentato la Svizzera al Concorso eurovisivo della canzone nel 2013. Emil Ramsauer è morto a inizio mese, annuncia la famiglia.

I Takasa (che in Swahili vuol dire «purificare» e in acronimo significa «The Artists Known As Salvation Army») sono stati la band Svizzera selezionata per l’Eurovision Song Contest (ESC) del 2013 che si è tenuto a Malmö in Svezia.