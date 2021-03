È morto al Policlinico Gemelli di Roma all'età di 85 anni Enrico Vaime, scrittore, umorista e tra i maggiori autori radiofonici e televisivi italiani. Originario di Perugia, entrò in RAI nel 1960, tramite un concorso pubblico e per due anni lavorò nella sede milanese. Successivamente si dedicò alla libera professione di autore debuttando nel 1963 con I piedi al caldo, una commedia che andò incontro a numerose traversie con la censura televisiva del tempo. In quel periodo lavorò a lungo con Franco Nebbia, scrivendo testi satirici e provocatori per l’emergente cabaret milanese. Collaborò alla stesura di numerosi programmi di successo quali Quelli della domenica; Canzonissima; Tante scuse e Risatissima. Ha scritto anche alcune fiction (Un figlio a metà, Italian Restaurant, Mio figlio ha 70 anni) e numerosi musical teatrali e radiotelevisivi, soprattutto assieme a Italo Terzoli, con cui ha costituito la ditta artistica Terzoli & Vaime.