È morto Erick Morillo, DJ, musicista e produttore, noto in particolare per la hit degli anni Novanta «I Like To Move It», usata nel film di animazione «Madagascar». La notizia è stata anticipata dal sito TMZ, secondo cui il musicista 49.enne sarebbe deceduto ieri in circostanze non ancora chiare. Il cadavere è stato ritrovato in casa, a Miami beach, dalle forze di polizia accorse in seguito ad una telefonata. La morte di Morillo giunge poche settimane dopo il suo arresto con l’accusa di violenza sessuale.