L’attore americano George Segal, nominato all’Oscar come miglior non protagonista nel 1967 per la sua interpretazione in «Chi ha paura di Virginia Woolf», è morto ieri in California all’età di 87 anni. Segal è deceduto «per complicazioni dovute a un intervento chirurgico di bypass cardiaco», ha detto la moglie Sonia in una dichiarazione alla rivista hollywoodiana Deadline.