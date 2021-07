È stato tra i protagonisti della musica leggera italiana anni ‘70, cantando l’amore in brani come Quanto è bella lei, L’amore è una colomba, Non voglio innamorarmi mai, A modo mio, In fondo all’anima. Gianni Nazzaro è morto questa sera all’età di 72 anni a Roma, al Policlinico Gemelli, dove era ricoverato per una grave malattia.