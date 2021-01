E’ morto in Usa il leggendario giornalista e anchor Larry King all’età di 87 anni. Lo riferisce la Cnn.

Larry King, pseudonimo di Lawrence Harvey Zeiger è stato un conduttore televisivo, conduttore radiofonico, giornalista e attore statunitense. Per anni ha condotto sulla CNN il Larry King Live, uno dei più longevi talk show statunitensi.

Ha iniziato come giornalista locale e intervistatore radiofonico della Florida negli anni Cinquanta e Sessanta e divenne popolare come speaker radiofonico nazionale in un programma serale a partire dal 1978.