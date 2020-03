Il pianista americano McCoy Tyner, una delle leggende del jazz, celebre per il suo stile innovativo e per aver fatto parte del John Coltrane Quartet, è morto all’età di 81 anni. L’annuncio è stato dato dalla famiglia. Pianista tra i più influenti nella storia del genere musicale - è stato sempre incluso nel ristretto novero di giganti come Herbie Hancock, Chick Corea e Bill Evans - Tyner veniva considerato uno dei padri del piano jazz contemporaneo.