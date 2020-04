L’attore indiano Irrfan Khan è morto quest’oggi a Mumbai all’età di 53 anni. Lo ha fatto sapere il suo agente. Khan, notissima star di Bollywood che lottava da anni contro un tumore, ha recitato in numerose pellicole, tra cui il premio Oscar come miglior film del 2009 «The Millionaire», di Danny Boyle, e «Vita di Pi» di Ang Lee. L’attore ha recitato in diverse produzioni hollywoodiane, come «Il treno per il Darjeeling» di Wes Anderson, «Jurassic World» e «Inferno», thriller tratto dal romanzo di Dan Brown e diretto da Ron Howard.