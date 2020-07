E’ morto a 83 anni l’attore John Saxon, protagonista di quasi 200 film. Era nato il 5 agosto del 1936 a Brooklyn, New York. Il suo vero nome era Carmine Orrico.

Nella sua lunga carriera ha partecipato a quasi 200 fra film e show televisivi dopo il suo esordio nel 1954. Saxon ha vinto un Golden Globe nel 1958 per il suo ruolo nel film ‘La tentazione del signor Smith’. E’ anche stato il poliziotto Donald Thompson in ‘Nightmare - Dal profondo della notte’, che aveva come protagonista Freddy Krueger, famoso serial killer horror.