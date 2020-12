È morto l’attore francese Claude Brasseur

La Francia piange Claude Brasseur. L’attore francese che in oltre 60 anni di carriera ha recitato in oltre 110 film è scomparso all’età di 84 anni. «Claude Brasseur è scomparso oggi all’età di 84 anni nella pace e nella serenità, circondato dai suoi cari», ha annunciato il suo agente all’agenzia France Presse, precisando che l’artista non è rimasto vittima del coronavirus. Sarà seppellito a Parigi, nel rispetto delle norme sanitarie e riposerà al fianco del padre, l’attore Pierre Brasseur, al cimitero Père-Lachaise di Parigi, ha precisato la responsabile dell’agenzia Time Art, Elisabeth Tanner. Nel 1977, l’attore nato il 15 giugno 1936 a Neuilly-sur-Seine dal padre Pierre e dall’attrice Odette Joyeux venne premiato con il César per il miglior ruolo non protagonista nella commedia «Certi piccolissimi peccati», poi la consacrazione, tre anni dopo, con il César di migliore attore per «Guerra tra polizie». Tra i tantissimi ruoli interpretati dal grande attore francese che oggi la Francia ricorda con cordoglio e commozione anche quello ne «Il tempo delle mele», come padre di una giovanissima Sophie Marceau.