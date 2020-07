Lo scrittore spagnolo Juan Marsé, narratore della sua Barcellona, è morto il 18 luglio all’età di 87 anni. Lo ha annunciato la sua agenzia letteraria Balcells. «Siamo profondamente dispiaciuti per la morte di Juan Marsé. Riposa in pace, caro Juan», ha scritto la sua agenzia su Twitter. Tra i romanzieri spagnoli più noti, Marsé ha ricevuto nel 2008 il Premio Cervantes, il più alto riconoscimento letterario del mondo di lingua spagnola. «La letteratura è un gioco di spartiti con la vita», diceva lo scrittore, autore di quindici romanzi in quasi sessant’anni di attività.