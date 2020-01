In General Hospital, West ha vestito i panni del dottor Phil Brewer nella soap della Abc andata in onda dal 1966 al 1975.

Tra le molte serie tv degli anni Sessanta in cui è apparso, figurano anche Dakota, Il virginiano, Perry Mason, Hank, Bonanza e Ironside. Dopo la lunga recitazione in General Hospital, West negli anni Ottanta ha recitato in Dallas, Hill Street giorno e notte, Matlock e Avvocati a Los Angeles.