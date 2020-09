Joaquín Salvador Lavado Tejón, conosciuto come Quino e aver dato vita, dalla punta della sua matita alla piccola Mafalda. Nato nel 1932, Quino aveva 88 anni ed era figlio di immigrati spagnoli in Argentina, originari dell’Andalusia. In famiglia, sin dalla nascita, venne chiamato Quino per distinguerlo dallo zio Joaquín Tejón, pittore e disegnatore pubblicitario. Il fumettista è morto a Mendoza, dove si era ritirato nel 2017, dopo aver lasciato Buenos Aires in seguito alla morte della moglie. Soffriva da anni di problemi di salute ma aveva continuato a seguire mostre e omaggi dedicati alla sua opera. Ha conosciuto la fama nel mondo con il personaggio di Mafalda, protagonista dell’omonima striscia a fumetti pubblicata dal 1964 al 1973, popolare in America Latina e in Europa.