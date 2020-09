La fondazione del Museo del Design nel 1989 - per lui il massimo motivo di orgoglio e che di recente gli ha dedicato una mostra nella nuova sede di Kensington - aveva fatto seguito a un innovativo inizio alla Boilerhouse, nelle cantine del Victoria and Albert. «La sua energia e creatività trovava spazio nei suoi negozi, ristoranti, bar, caffè e hotel e attraverso i prodotti di design e di arredamento», ha ricordato la famiglia.

Designer o uomo d’affari? Per Ian Schrager, albergatore e fondatore di Studio 54, l’influenza di Conran è stata paragonabile a quella di Andy Warhol negli Usa. Pioniere della «cool Britannia»: secondo Thomas Heatherwick, il designer che ha firmato il Vessel agli Hudson Yards di New York, è stato «uno dei pochi visionari che hanno spinto in avanti il Regno Unito trasformandolo in una forza di influenza nel mondo».