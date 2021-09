Il mondo dello spettacolo piange Willie Garson, morto mercoledì all’età di 57 anni. L’attore statunitense, noto fra le altre cose per aver interpretato il personaggio di Stanford Blatch, il migliore amico di Carrie Bradshaw nella popolarissima serie televisiva Sex and the City, aveva recitato in oltre settanta film e in più di trecento episodi di serie tv. Recentemente, aveva interpretato il truffatore/collaboratore dell’FBI in White Collar. Nato nel New Jersey, aveva studiato a Yale. Aveva un figlio, Nathen, adottato nel 2009.