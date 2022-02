Ci siamo. Puntuale come le tasse, Sanremo torna a bussare alle nostre porte. Lo fa con il solito misto di musica, costume e polemiche. Noi del CdT, beh, non potevamo mancare. Anzi, siamo già davanti all’Ariston pronti a vivere mille emozioni e oltre. Per entrare nel clima sanremese, dalle 13.45, sulla nostra pagina Facebook e sul sito CdT.ch saremo in diretta con CdTalk. I nostri inviati Mattia Sacchi e Mauro Rossi ci introdurranno alla prima serata grazie a ospiti d’eccezione quali Pau, leader carismatico dei Negrita. Con loro anche Valentino Odorico, conduttore tv ed esperto di moda, nonché Damiano Morisoli della Pop Music School ed Elena Salviato di Avantgrade.com. Vi aspettiamo.