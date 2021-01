«Il Teatro Ariston di #Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro @robersperanza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile». Lo scrive su Twitter il ministro di Beni culturali e Turismo, Dario Franceschini. Stop al pubblico, dunque, anche di figuranti. Una mezza catastrofe, soprattutto perché le reazioni non si sarebbero fatte attendere. Amadeus – a quanto si apprende – starebbe valutando la possibilità di lasciare il suo ruolo da direttore artistico e conduttore di Sanremo 2021. La questione festival è uno dei nodi sul tavolo del CdA della RAI in corso a Viale Mazzini. Amadeus ha sempre difeso l’idea di un festival con il pubblico e la linea prevalsa finora era appunto quella di aprire la platea dell’Ariston a figuranti contrattualizzati. Ipotesi che non era stata esclusa dal ministro della Salute Roberto Speranza, come ha fatto invece oggi Franceschini.