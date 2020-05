Quali sono i sentimenti e le parole con le quali i membri della Task Force psicologica si sono confrontati in questo periodo? Ecco qualche esempio tipico in un documento che ci è stato fornito da Maria Chiara Ferrazzo Arcidiacono.

Adesso mi posso sedere e...

Questa è la frase con cui sovente hanno esordito gli operatori sanitari con cui ci siamo confrontati e già queste prime parole ci proiettano su quanto sono state impegnative e frenetiche queste settimane. Nelle parole, negli occhi, ma anche nei corpi degli operatori abbiamo potuto osservare la fatica, la stanchezza, ma anche il valore e il senso di responsabilità che li ha portati a svolgere la loro professione, talvolta anche oltre i limiti. Il senso del nostro intervento si potrebbe riassumere in questi due aspetti: dare possibilità di fermarsi, riflettere e ordinare le idee. Ma anche ri-bilanciare equilibri psichici che si stavano disallineando.

È stato uno strazio doversi confrontare con tanti decessi e fornire un conforto dignitoso ai famigliari che non hanno potuto salutare i loro cari...

Parole che ci sono state dette con voce flebile e inframezzata dal pianto, le mascherine inumidite dalle lacrime e un dolore grande che ha portato alcuni operatori a sviluppare problemi nell’addormentamento, attacchi di panico e conflitti in famiglia con partner e figli.

Ho paura di ammalarmi, di trasmetterlo alla mia famiglia e alle persone di cui mi occupo...

Nessuna parola si riusciva ad aggiungere a occhi sbarrati, quasi impietriti di operatori che portavano impresso nel loro volto una commistione di impotenza e senso di colpa per essere potenziali vettori per altre persone, nonché possibili vittime di contagio diretto. In queste situazioni è utile cercare di trovare un equilibrio attraverso tecniche di rilassamento.

Ho preso il coronavirus, ma stare fuori e pensare ai miei colleghi mi faceva sentire in colpa...

L’esperienza della malattia ha portato a sviluppare una differente solidarietà tra colleghi, che si è tradotta anche in una più efficace operatività organizzativa; ci siamo confrontati con equipe che hanno saputo accantonare vecchie tensioni sussistenti nel contesto lavorativo, per potersi focalizzare in pieno e in maniera costruttiva per sostenersi vicendevolmente.

Da quando c’è questo virus ho scelto di mangiare da solo, stare in camera chiuso, lontano da tutti e ho pensato di trasferirmi per alcune settimane in un altro appartamento...

Le abitudini comportamentali sono cambiate rapidamente e alcuni hanno scelto auto-isolamenti, spesso anche oltre le raccomandazioni ufficiali e/o franchi aspetti sanitari. Tuttavia, la paura dell’ignoto e il timore di contagiare cari che venivano ritenuti maggiormente a rischio ha portato a prendere decisioni dolorose.

Mi manca l’abbraccio dei miei figli, ma so che sono curati bene dal mio coniuge. Non li vedo da un mese, ma ogni giorno ci sentiamo in videochiamata e abbiamo iniziato anche a fare cena insieme, sebbene distanti

Nonostante il caro prezzo di queste scelte è stata mantenuta la possibilità di una vicinanza affettiva che, parzialmente, ha colmato la distanza fisica/logistica. Sono state scoperte nuove modalità di essere in relazione e di condividere momenti speciali che stanno servendo in questo tempo di sospensione.

Ho riscoperto la fede...

Affidarsi alla spiritualità può dar forza e speranza nel continuare ad affrontare le difficoltà. Si tratta di un tema delicato e molto intimo; vi sono anche persone che esprimono interrogativi circa aspetti trascendentali; ma ricercare un senso per interpretare il presente e affacciarsi al futuro è di fondamentale importanza in questo momento di crisi ed emergenza.

Sto considerando tanti aspetti della mia vita e quando tutto finirà farò...

Il tempo dove si rilanciano o costruiscono nuovi progetti: in questa fase di emergenza, dove tante cose non stanno andando come preventivato, è importante cercare di riscoprirsi creativi per sé e per le persone a cui ci sentiamo legati. Pensare a piccoli obiettivi realizzabili nel breve periodo ci può permettere di dare linfa e senso a questo tempo di crisi in modo che, quando tutto sarà alle spalle, ci ricorderemo di aver fronteggiato un momento difficile, ma anche che avremo potuto riflettere su parti personali da accrescere.

