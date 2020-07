È tornata stamane in Francia la porta del Bataclan dipinta da Banksy in omaggio alle 90 vittime dell’eccidio del 13 novembre 2015, rubata a gennaio del 2019 e ritrovata il 10 giugno di quest’anno in un casolare della campagna abruzzese. La Ragazza triste, simbolicamente dipinta proprio su una delle uscite di sicurezza del locale parigino, è stata restituita dai carabinieri alla polizia giudiziaria francese alla frontiera del traforo del Monte Bianco, a Courmayeur. Il 14 luglio, Festa nazionale in Francia, l’opera è stata ufficialmente riconsegnata dalle autorità italiane all’ambasciatore Christian Massetal durante una cerimonia tenutasi nel Salone d’Ercole di Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata francese a Roma.