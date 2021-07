Wes Anderson è tornato a Cannes, festival che non frequentava dal 2012 quando il suo Moonrise Kingdom fece l’apertura, e lo ha fatto suscitando - come sempre capita nel suo caso - reazioni discordanti. Al di là del valore del suo nuovo film The French Dispatch, il regista americano residente a Parigi ha fatto parlare bene di sé per aver infranto il tabù delle auto nere, che di solito accompagnano le star ai piedi del tappeto rosso, e aver scelto un autobus per trasportare la sua numerosissima equipe. Ha però creato anche malumori per essersi sottratto al consueto incontro con la stampa per motivi ben poco chiari. Un atteggiamento «godardiano» ancora più inspiegabile visto che The French Dispatch rappresenta per il suo autore «una lettera d’amore ai giornalisti» e non segna alcun sconvolgente...