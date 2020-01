Undici candidature per «Joker» di Todd Philips, dieci per «C’era una volta a Hollywood» di Quentin Tarantino e nove per «1917» di Sam Mendes: questo il trio che si è accaparrato la fetta più consistente delle nomination agli Oscar 2020 annunciate oggi a Los Angeles. La lista completa delle opere e delle persone che si contenderanno le prestigiose statuette la sera del prossimo 9 febbraio non offre per il resto grandi sorprese. Da notare però il successo fatto registrare da «Parasite» del regista sudcoreano Bong Jon-Ho (già Palma d’oro a Cannes) che oltre a figurare nella cinquina della miglior produzione internazionale, è in lizza anche per l’Oscar alla migliore regia e come miglior film in assoluto e migliore sceneggiatura originale. Tra le candidatura non strettamente statunitensi, da notare anche quella di Antonio Banderas come miglior attore per «Dolor y Gloria» di Pedro Almodovar (pure in lizza per il miglior film straniero).