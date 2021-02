Locarno Film Festival ha scelto il manifesto della prossima edizione e a vincere il bando è stato un grafico svizzero. In un comunicato, gli organizzatori hanno sottolineato che «il pardo dalle linee futuristiche del designer Luciano Baragiola omaggia la magia del cinema in pellicola». «Nato dalla volontà di coinvolgere in maniera sempre più attiva la community del Locarno Film Festival», il bando internazionale per il nuovo manifesto è stato lanciato il 26 ottobre 2020 e ha visto la partecipazione di 901 progetti provenienti da 85 Paesi da tutti i continenti.