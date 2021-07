Ecco il primo, attesissimo trailer dell’altrettanto atteso House of Gucci, il nuovo film di Ridley Scott che ripercorre la vita di Maurizio Gucci, il capo dell’omonima casa di moda italiana tra gli anni Ottanta e Novanta, e di sua moglie Patrizia Reggiani, condannata a 29 anni di prigione (poi ridotti a 16) per essere stata il mandante dell’omicidio del marito. Maurizio Gucci fu ucciso il 27 marzo del 1995. Nel film Patrizia Reggiani è interpretata da Lady Gaga, Maurizio Gucci da Adam Driver. Il cast, stellare, annovera anche Al Pacino e Jeremy Irons, che interpretano Aldo e Rodolfo Gucci, e Jared Leto, che interpreta Paolo Gucci. Il film, girato in parte in Italia, uscirà negli Stati Uniti il 24 novembre.