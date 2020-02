Dopo aver partecipato nel 2004 al Berlinale Talent Campus (oggi noto semplicemente come Berlinale Talents) con il cortometraggio Berlin Backstage e successivamente riscosso successi a Locarno (La petite chambre, 2010) e Visions du Réel (Les Dames, 2018), le registe Stéphanie Chuat e Véronique Reymond tornano nella capitale tedesca con My Little Sister (Schwesterlein), unico film...