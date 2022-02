Il terzo album in solitudine della voce (e che voce!) dei Pearl Jam è anche il primo disco... «normale» di Eddie Vedder. Into the Wild, amatissimo, era in realtà la colonna sonora di un film. Il successivo Ukulele songs aveva un pregio e un difetto che si possono riassumere nell’unica frase «sono tutte canzoni con l’ukulele» (delizia per alcuni, sevizia per altri). Con Earthling per la prima volta cede al rock e, nel farlo, non si allontana troppo dai sentieri percorsi con la sua band, forse con qualche accento leggermente più pop, ma senza eccedere. Un disco nato per caso, naturalmente nel confuso periodo pandemico che era costato alla band il tour di Gigaton. L’incontro con il fan-musicista-produttore Andy Watt, che ha lavorato con un parterre di artisti eterogeneo (da Miley Cyrus a Ozzy...