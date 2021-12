«Roma è una città meravigliosa perciò non ci si deve stupire se anche Babbo Natale ha traslocato qui. Con l’età e i suoi reumatismi è meglio il sole della Capitale che i ghiacci della Groenlandia», ride Edoardo Falcone regista e autore della fortunata commedia Io sono Babbo Natale. «A Roma ci sono nato e qui mi piace ambientare le mie storie, il che in questo caso, mi ha permesso di avere nel cast un grande attore come Gigi Proietti che con il suo humour e la sua umanità non poteva che essere Babbo Natale. L’altro protagonista è Marco Giallini con il quale, dopo tre film insieme siamo quasi di famiglia».

Edoardo Falcone sta già lavorando al suo nuovo film, (Il principe di Roma sempre con Marco Giallini), ma ha accettato con entusiasmo di parlarci di Io sono Babbo Natale, giocosa e delicata...