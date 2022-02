Personalità e look indimenticabili: queste sono le parole d’ordine dei cantanti per calcare il palco del teatro Ariston al Festival di Sanremo. Ma soprattutto, attraverso i loro abiti, gli artisti in gara devono saper trasmettere il testo della loro canzone e la loro personalità. Si deve venire a creare un tutt’uno, una mescolanza perfetta tra comunicazione verbale e non verbale. Se è vero che «l’abito non fa il monaco», è altrettanto vero che un impatto visivo coerente ha la sua importanza.

Sangiovanni – PROMOSSOGiovane talento classe 2003, si è affidato a Susanna Ausoni per il suo stile sanremese. L’osservato speciale del pubblico della Gen Z non ha deluso le aspettative: è ancora una volta sul palco con un look fresco e genderless, altra tematica fondamentale emersa in questo festival, targato...