Tanto tempo fa, quando la discografia (intesa come produzione di dischi fisici) contava ancora qualcosa, si lottava contro il tempo per far uscire l’album di un artista che gareggiava a Sanremo entro la fine della settimana del festival. Oggi, naturalmente, non è più così, si fa tutto con calma. Anzi, spesso e volentieri non c’è neppure un’opera nuova, ma quella dell’anno prima (o anche di due o tre anni prima) con aggiunto il «pezzo sanremese». In questo senso Elisa è in gradita controtendenza. È vero, l’album è arrivato un paio di settimane dopo la chiusura dell’Ariston, ma Ritorno al futuro / Back to the future è un progetto complesso, addirittura doppio e, per la prima volta, un dischetto è interamente in italiano e l’altro totalmente in inglese. Le due anime della cantautrice di Monfalcone...