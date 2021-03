Nel 1996 il politologo statunitense Samuel Phillips Huntington pubblicava il saggio Lo scontro delle civiltà in cui sdoganava la politica occidentale in atto da quasi un secolo in Medio Oriente e in Nord Africa sulla base di un assunto elementare quanto opinabile: noi occidentali – con le peculiari tradizioni di diritti e libertà, di pluralismo sociale e individualismo – siamo “diversi” a prescindere in quanto i nostri valori precedono l’avvento stesso della modernità.

Quanto è poi accaduto in questi ultimi decenni, con i conflitti esplosi lungo l’intero arco del Mediterraneo e le conseguenti ricadute globali, è noto a tutti. È questo lo scenario in cui Marco Alloni, scrittore e giornalista di origini ticinesi, da oltre vent’anni residente al Cairo, colloca il suo ultimo romanzo, Il quaderno...