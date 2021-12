La copertina «è un marcatore di influenza e pochi individui hanno avuto più influenza di Musk nella vita sulla Terra e potenzialmente anche oltre», ha scritto il direttore della rivista, Edward Felsenthal. La tradizione della Persona dell’Anno riconosce non solo un individuo, ma anche gruppi o categorie, movimenti o idee che hanno avuto la maggiore influenza, «nel bene o nel male», sull’anno che sta per concludersi.

La scelta non è infatti necessariamente un onore. Nel 1938 Adolf Hitler fu nominato Uomo dell’Anno per il suo impatto negativo, e anche nel caso di Musk, «ex timido sudafricano con l’Asperger che solo qualche anno fa era considerato un genio della truffa ma che oggi piega governi e industrie alla forza della sua ambizione», ci sono luci e ombre di un personaggio che «sta creando soluzioni a una crisi esistenziale, ma incarna anche i pericoli dell’era dei titani del tech».

Per Time comunque il 2021 è stato l’anno di «Elon Musk senza confini». In aprile Space X ha firmato l’esclusiva con la Nasa per mandare astronauti sulla Luna per la prima volta dal 1972 e il mese dopo Musk ha condotto il Saturday Night Live. Uno dei suoi razzi ha lanciato il primo test anti-asteroidi della Nasa mentre, in risposta a un sondaggio dello stesso tycoon su Twitter (il suo profilo dall’avatar inconfondibilmente fallico ha 66 milioni di seguaci), la vendita del 10 per cento delle sue azioni Tesla ha scombussolato i mercati provocandogli perdite da miliardi di dollari.