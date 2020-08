«Ho sempre sognato di fare il giornalista, lo scrissi anche in un tema alle medie: lo immaginavo come un “vendicatore” capace di riparare torti e ingiustizie [...] ero convinto che quel mestiere mi avrebbe portato a scoprire il mondo». Così scriveva in un suo libro di memorie Enzo Biagi, uno dei più importanti giornalisti italiani del XX secolo sia nella carta stampata che in televisione, del quale si ricordano i cent’anni dalla nascita, avvenuta il 9 agosto 1920 a Lizzano in Belvedere, nel bolognese. E in effetti così è stato: nel corso della sua carriera (che ha avuto anche una felice parentesi anche nel nostro giornale) Enzo Biagi il mondo lo ha girato in lungo e in largo, raccontandolo, sempre in modo pacato, con straordinaria lucidità riuscendo a cogliere di ogni fatto, ogni personaggio, ogni situazione, gli aspetti più interessanti e profondi.

Un giornalismo, il suo, preciso, pulito, che non faceva sconti a nessuno e da lui vissuto – ricordava qualche anno fa sul nostro giornale Ferruccio de Bortoli – «come una religione civile». Una cifra stilistica che Enzo Biagi aveva forgiato nel corso di una lunga carriera iniziata dal basso, da quando appena diciottenne durante gli studi cominciò a collaborare quale cronista al «Resto del Carlino». Poi finita la guerra (che aveva trascorso unendosi ai gruppi partigiani di Giustizia e Libertà), nel 1952, la sua prima direzione, quella del settimanale «Epoca» e l’inizio della sua collaborazione con la RAI. Che nel 1961 lo chiamò a dirigere il Tg e dove, l’anno seguente, fondò il primo rotocalco televisivo. Lasciata la direzione del Tg passò a «La Stampa» come inviato dove rimase una decina di anni, trasferendo in seguito la sua firma su «La Repubblica», il «Corriere della sera» e «Panorama», senza tuttavia mai abbandonare la RAI dove ha dato vita a numerose trasmissioni – Dicono di lei, Proibito, Film dossier, Linea diretta, Spot, Il caso... – dedicate soprattutto a incontri con grandi personaggi. E sono state proprio le interviste uno dei punti forti del suo mestiere. «Io faccio tutte le domande, anche quelle scomode, anche quelle più proibite e le faccio guardando dritto in faccia il mio interlocutore, senza riguardo», era solito vantarsi. Il suo legame con la RAI si intensificò negli anni Novanta quando iniziò a dar vita ad un programma ogni anno: scadenza rispettata fino al 2002 con l'ultima puntata de «Il Fatto», appuntamento quotidiano di grande ascolto in onda per oltre 700 puntate dal 1995 e concluso dopo una polemica a distanza con l’allora premier italiano Silvio Berlusconi. In seguito tornò sul piccolo schermo nel 2007 con uno spazio cui, emblematicamente, diede il titolo della sua prima apparizione in tv: Rt-Rotocalco televisivo. Sul fronte librario Enzo Biagi ha invece lasciato una ricchissima bibliografia , fatta di oltre 80 saggi di carattere storico e documentaristico ma anche tra memoria e narrazione.

Malgrado avesse scavato per tutta la vita attorno all'esistenza anche intima di molte personalità, Enzo Biagi parlava pochissimo di sé e dei propri sentimenti. Si compiaceva nel raccontare gli amori degli altri, ma dei suoi diceva solo «sono sposato da sessant'anni sempre con la stessa donna» (intervista al Corriere del Ticino, agosto 2000). Distaccato sui politici «La politica», sosteneva, «è la più alta espressione dell'impegno di un uomo: gestire le cose di tutti. Ho rispetto per i politici», concludeva, «meno per i politicanti».