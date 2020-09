Moderatori della serata, che si svolge all’Opéra di Losanna, saranno due volti noti in Romandia: l’umorista Vincent Veillon e la giornalista Claire Mudry. Oltre alla Stucky, l’Ufficio federale della cultura (UFC) ha attribuito un premio, del valore di 25 mila franchi ciascuno, ad altri 14 musicisti per la loro creazione musicale «eccellente e innovativa» e per il contributo alla sua promozione. Tra questi vincitori figurano Francesco Piemontesi di Locarno e Martina Berther di Coira.