Dopo i consensi ottenuti lo scorso anno con Cuckoo, torna domenica sera al LAC, ospite del Festival Internazionale del Teatro, il sudcorenano Jaha Koo con The History Of Korean Western Theatre. Uno show che parlando di quando e come il teatro occidentale è stato importato in Corea sostituendo quello tradizionale e diventando l’unico genere del Paese, affronta argomenti quali tradizione, autocensura e autenticità.

Perché ritiene sia interessante per il pubblico europeo uno spettacolo che parla dell’evoluzione del teatro sudcoreano?«Ho pensato che nell’ultimo capitolo della mia trilogia di Hamartia, fosse importante guardare al futuro. Non volevo però, in quanto asiatico, trattare il tema in una cornice culturale (post) coloniale. Tuttavia per parlare del futuro è importante conoscere il...