«In considerazione dell’incerta situazione sanitaria che stiamo vivendo, con profondo rammarico ci vediamo purtroppo costretti ad annullare la 17. edizione di Espérance in musica, che si sarebbe dovuta tenere il prossimo 12 dicembre 2020 al Palapenz di Chiasso», a rendere noto l’annullamento è lo stesso comitato di Espérance in una nota diramata oggi alle redazioni.

Le misure preventive introdotte dalle autorità per quanto attiene agli eventi e l’incertezza dell’evolversi della situazione a medio termine «non ci permettono di pianificare, organizzare e garantire il regolare svolgimento dell’evento», spiegano ancora gli organizzatori. «In questi mesi abbiamo sperato che la situazione potesse migliorare e che questo nefasto 2020 potesse comunque concludersi, carico di speranza, con le note del nostro concerto. Tanto più che quest’anno per Espérance ACTI e per i The Vad Vuc cadeva il 20. anniversario ed avremmo voluto festeggiare questo reciproco traguardo nel miglior modo possibile. Evidentemente le preoccupazioni per la salute pubblica hanno la precedenza su tutte le altre considerazioni, e quindi, prevalendo il senso di responsabilità, il comitato di Espérance in Musica ha deciso di annullare l’evento».