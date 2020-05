Il particolare contesto venutosi a creare negli ultimi mesi costringe la Divisione eventi e congressi del Comune di Lugano all’annullamento delle edizioni 2020 dei tre festival musicali che organizza in prima persona: La Quairmesse (prevista il 30 e 31 maggio), ROAM Festival (23-25 luglio) e Blues to Bop (27-30 agosto).La Quairmesse, che per l’edizione 2020 ha ricevuto più di 400 candidature, sta nel frattempo preparando La Quairmesse Web. In questo contesto verranno presentati artisti e brani in forma di playlist, grazie al supporto di Rete Tre, Couleur3, SRF3, RTR e MX3. Dal canto suo, Lugano Region annuncia il rinvio all’estate 2021 del Summer Jamboree on the Lake e della mostra «Rock’n’Roll is a State of the Soul»: evento anni ‘50 previsto dal 4 al 7 giugno. Dopo l’annullamento, già annunciato nelle scorse settimane, anche di Estival Jazz, l’estate nelle piazze luganesi è quindi destinata ad essere priva di eventi musicali.