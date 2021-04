Estival Jazz non si farà. L’organizzazione ha aspettato fino all’ultimo, nella speranza di poter dare alla manifestazione una dimensione normale. Niente da fare, i timidi allentamenti in materia di pubblico annunciati dal Consiglio federale hanno spinto i promotori a gettare la spugna per l’edizione 2021. L’organizzazione ha precisato che Estival tornerà nel 2022, mentre con la Città è allo studio la possibilità di organizzare degli appuntamenti indoor in autunno-inverno per mantenere un contatto diretto con il pubblico.